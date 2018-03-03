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Новая серия «Простоквашино» появится в сети в начале апреля

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Фото: youtube.com
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Новая серия мультфильма «Простоквашино» появится в интернете 1 апреля, сообщил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

«Через месяц новая серия будет доступна всем. Она будет размещена на YouTube-канале», — заявил он.

По словам Машковцева, до 2020 года студия планирует выпустить 30 эпизодов, пять из них уже находятся в работе.

«Кота Матроскина в новой серии озвучивает Михаил Ефремов. Шарика озвучил Гарик Сукачёв, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора — Юлия Меньшова», — рассказала «Интерфаксу» председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва.

Как сообщал портал iz.ru, в ноябре 2017 года автор книги «Трое из Простоквашино» Эдуард Успенский обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым письмом, в котором пожаловался на то, что киностудия снимает продолжение мультфильма без его согласия.

По данным на март 2018 года, рассказал директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, данный спор не урегулирован.

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