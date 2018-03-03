Треть рейсов из аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке отменена из-за шторма

Почти треть авиарейсов из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменена из-за сильного шторма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию аэропорта.

По данным агентства, задержки с отправкой рейсов достигают полутора часов. В числе отмененных авиарейсов оказался рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» SU-103 в Москву. В настоящее время лайнер находится на взлетной полосе, сообщили агентству в представительстве Нью-Йорка.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Международный аэропорт Женевы в Швейцарии временно приостановил работу из-за сложных погодных условий.