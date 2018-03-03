В Минобороны назвали несерьезными заявления об изоляции России

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин назвал несерьезными заявления Запада об изоляции страны в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

«На сегодняшний день Министерство обороны России имеет официальные контакты и соответствующие договоренности по военной линии, по линии военного сотрудничества с 91 государством», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что по линии ВТС у Москвы таких соглашений еще больше — 101 страна.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новая оборонная стратегия России, основанная на новейших и не имеющих аналогов вооружениях, представленных президентом РФ в послании Федеральному собранию, никак не влияет на изоляцию страны.

1 марта в ходе выступления глава государства Владимир Путин рассказал о новых видах вооружения РФ. Западная пресса и эксперты увидели в этом курс на изоляцию РФ и объявление новой холодной войны. В Кремле такое мнение назвали «неверным и гипертрофированным восприятием» позиции президента России.