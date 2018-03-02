Галицкий объяснил продажу акций «Магнита»

Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий на встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым объяснил продажу акций компании «Магнит» банку ВТБ.

По его словам, он хочет пожить спокойной жизнью без лишней публичности.

«Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом — футболом, благоустройством», — цитирует бизнесмена сайт администрации Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов пострадал от махинаций бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева. Футболист приобрел у него квартиру, которая находилась в залоге у банка.