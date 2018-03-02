Выступление Трампа обвалило фондовый рынок США

Основные фондовые индексы США продемонстрировали резкое снижение после заявления американского лидера Дональда Трампа о введении пошлины на импорт в страну стали и алюминия.

По итогам торговой сессии в четверг, 1 марта, индекс Dow Jones снизился на 1,68% — до 24 608,98 пункта.

Инвесторы опасаются торговой войны. Они обеспокоены потенциальным повышением цен на товары, массовыми увольнениями и ослаблением роста экономики Соединенных Штатов Америки.

По итогам недели эксперты прогнозируют падение фондового рынка более чем на 2%.

В Европе основные биржевые индексы также завершили торги пятницы, 2 марта, в минусе.

После заявлений Трампа британский FTSE 100 опустился на 1,47% — до 7069,9 пункта, французский CAC 40 — на 2,39% — до 5136,58 пункта, немецкий DAX — на 2,27% — до 11 913,71 пункта, сообщает «Прайм».

Как сообщал портал iz.ru, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия. По его словам, действовать они будут в течение длительного периода времени.