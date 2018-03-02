Глава штаба Клинтон обвинил Трампа за отсутствие реакции на послание Путина
Глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что он не проявил жесткую реакцию в ответ на послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.
«Президент России напрямую угрожает США, и я бы воспринял эту угрозу очень серьезно. И мы хотели бы думать, что наш президент ответит. Но уже на протяжении двух лет от нашего президента нет жесткой ответной реакции на слова президента Путина», — приводит слова Джона Подесты «РИА Новости».
Ранее до выступления Путина сама Хиллари Клинтон обвинила Трампа в недостаточной жесткости по отношению к России. Она призвала Трампа защитить страну от «русских, которые всё еще идут».
Как сообщал портал iz.ru, 1 марта президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого он ознакомил слушателей с некоторыми системами военной техники, разработанными в стране, а также поступившими на вооружение армии России.