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Глава штаба Клинтон обвинил Трампа за отсутствие реакции на послание Путина

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Фото: Global Look Press/DPA/Christophe Gateau
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Глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что он не проявил жесткую реакцию в ответ на послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.

«Президент России напрямую угрожает США, и я бы воспринял эту угрозу очень серьезно. И мы хотели бы думать, что наш президент ответит. Но уже на протяжении двух лет от нашего президента нет жесткой ответной реакции на слова президента Путина», — приводит слова Джона Подесты «РИА Новости».

Ранее до выступления Путина сама Хиллари Клинтон обвинила Трампа в недостаточной жесткости по отношению к России. Она призвала Трампа защитить страну от «русских, которые всё еще идут».

Как сообщал портал iz.ru, 1 марта президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого он ознакомил слушателей с некоторыми системами военной техники, разработанными в стране, а также поступившими на вооружение армии России.

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