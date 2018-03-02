Меркель и Трамп отреагировали на слова Путина о военной мощи страны
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп выразили озабоченность словами президента РФ о развитии обороноспособности РФ.
По мнению политиков, это может оказать «негативное влияние на международные усилия по контролю над вооружением».
О состоявшейся телефонной беседе канцлера и президента сообщил официальный представитель главы германского кабмина Штеффен Зайберт, уточняет «Российская газета».
Издание уточняет, что немецкие СМИ надеются, что «прохладные отношения Меркель и Трампа» могут улучшиться «благодаря необходимости координированного ответа на усиление международного влияния России».