Власти Симферополя окажут помощь родственникам погибших в лифте

Власти Симферополя окажут материальную помощь родственникам женщины и ребенка, погибших при падении в лифте, заявил глава городской администрации Игорь Лукашев.

«Сейчас работаем над всей необходимой документацией, чтобы эта помощь была приличная. Доделываем регуляторные акты. Помощь, безусловно, будет оказана», — приводит «РИА Новости» слова градоначальника.

Он добавил, что власти определят размер помощи в понедельник, 5 марта.

Как писал портал iz.ru, трагедия произошла в доме по улице Балаклавская. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Статья предполагает до 10 лет лишения свободы.