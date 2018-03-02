В МИДе указали на следование интересам страны при реакции на санкции

МИД России будет продолжать искать пути защиты российского бизнеса от американских санкций.

«Наша линия основывается на твердой убежденности в правильности нашего курса, основывающегося на нормах международного права и твердом следовании нашим собственным обязательствам», — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что в определении ответной реакции на любые ограничительные меры Москва будет руководствоваться только собственными интересами.

«Чтобы наши организации и экономические операторы испытывали наименьшие неудобства от продолжающегося нажима и попыток осложнить их функционирование», — цитирует заявление замминистра «РИА Новости».

Как писал iz.ru, Госдепартамент США не исключил возможности введения новых санкций против России из-за Сирии.