Зал для камерной музыки появится в Ульяновске

В Ульяновске появится зал для камерной музыки с органом. Инициатива принадлежит губернатору Сергею Морозову. Как сообщил глава области на встрече с представителями музыкальной общественности, орган, который сейчас находится в здании филармонии, перенесут в мемориальный центр. Губернатор рассчитывает, что малый зал этого центра удастся переоборудовать под органную музыку.

В свою очередь, эксперт, президент группы компаний Acoustic group Анатолий Лившиц согласился с тем, что зал действительно подходит для органа. Он имеет хорошую акустическую форму — параллелепипед, при необходимости можно поднять потолок еще на 30–40 см. Кроме того, есть возможность увеличить длину зала и «уйти от наличия стекла».

Как напоминает 1ul.ru, здание Ленинского мемориала планируется привести в нормативное состояние в течение трех лет. На эти цели в региональном бюджете на этот год заложено 38 млн рублей, на 2019 год — 20 млн рублей. Работы являются частью мероприятий, приуроченных к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина.