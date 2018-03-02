Путин пообещал открыть в Калининграде многофункциональный КЦ

В Калининграде в будущем появится многофункциональный культурный центр (КЦ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Калининграде на форуме «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

По словам главы государства, этот вопрос уже обсуждался с губернатором региона Антоном Алихановым. Путин подчеркнул, что Калининградская область является «анклавным регионом России» и его население «должно иметь доступ» к российским культурным ценностям.

Он также рассказал, что в дальнейшем планируется открытие такого центра в одном из городов Сибири, а после — в каждом из федеральных округов РФ. Президент напомнил, что многофункциональный культурный центр уже был построен во Владивостоке.