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Путин пообещал открыть в Калининграде многофункциональный КЦ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Калининграде в будущем появится многофункциональный культурный центр (КЦ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Калининграде на форуме «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). 

По словам главы государства, этот вопрос уже обсуждался с губернатором региона Антоном Алихановым. Путин подчеркнул, что Калининградская область является «анклавным регионом России» и его население «должно иметь доступ» к российским культурным ценностям.

Он также рассказал, что в дальнейшем планируется открытие такого центра в одном из городов Сибири, а после — в каждом из федеральных округов РФ. Президент напомнил, что многофункциональный культурный центр уже был построен во Владивостоке. 

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