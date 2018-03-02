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В Самаре проходит масштабный хакатон

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С сегодняшнего дня и по 4 марта в Самаре проходит хакатон Oh, my Hack! Соревнования среди программистов проводятся в городском бизнес-инкубаторе. Их поддерживает областное министерство экономического развития.

Как сообщает НИА «Самара», хакатон объединит программистов, проектировщиков, маркетологов, PR-специалистов, предпринимателей и дизайнеров. Кроме того, в нем могут участвовать все, у кого есть идея интернет-проекта.

Программа хакатона включает в себя ворк-шопы и консультации специалистов в области дизайна, программирования, маркетинга и бизнес-моделирования.

Результатом работы хакатона должен стать прототип, в котором задействовано ML. Это система строгих языков функционального программирования. Работа должна быть продемонстрирована на финальной презентации. В частности, жюри будет оценивать проекты по точности получаемых данных (ML), адекватности и быстроте действия решения, а также по дизайну.

Победитель получит приз — 100 тыс. рублей.

В конце января масштабный хакатон прошел в технопарке «Сколково». Разработчики и авторы инновационных идей создавали концепцию города будущего в Екатеринбурге.

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