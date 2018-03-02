Путин рассказал о трудоустройстве «Лидеров России»

Ряд участников конкурса «Лидеры России» будут приглашены на работу в правительство, региональные административные структуры и крупные компании.

«Я думаю, в ближайшее время это произойдет», — заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ.

Он дал высокую оценку личным и профессиональным качествам этих людей. «По поводу того, что на них, в хорошем смысле этого слова, глаз положили, да, это так», — признал глава государства.

По словам Путина, подобные конкурсы являются одним из способов найти таланты, отмечает «РИА Новости».

«И очень важно, чтобы это было не «позвоночное право», как говорили в Советском Союзе, не по звонку чтобы отбирали, а по личным и деловым качествам», — подчеркнул Путин.