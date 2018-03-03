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История в датах: 3 марта

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Фото: Getty Images
3 марта 1921 года канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг открыл гормон инсулин, за что в 1923-м был награжден Нобелевской премией. На фото: модель гормона инсулин
Фото: ТАСС
3 марта 1920 года в Москве открылся Центральный дом печати (сегодня — Центральный дом журналиста). На фото: здание Дома журналиста
Фото: wikipedia.org
3 марта 1923 года в продажу поступил первый номер журнала Time. На фото: обложка первого номера
Фото: wikipedia.org
3 марта 1613 года Земский собор избрал Михаила Федоровича Романова на царствование — это был первый представитель династии на троне. На фото: картина художника Андрея Рябушкина «Михаил Федорович на собрании боярской думы»
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