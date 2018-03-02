Путин рассказал о возможном применении новых военных технологий в мирное время

Технологии, использованные в новейших российских образцах вооружений, могут найти применение в гражданском секторе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Калининграде.

Он рассказал, что создание этих технологий стало результатом кооперации множества российских предприятий и конструкторских бюро. Он также подчеркнул, что технологии полностью разработаны российскими специалистами.

«Я осознал очень важную вещь. Мы не утащили где-то что-то. Это — результат работы научной сферы, предприятий чуть ли не по всей стране. Это десятки предприятий и тысячи рабочих», — отметил президент.

«Это же всё современное. И это вселяет в нас надежду на то, что всё это может быть использовано и применено в гражданских отраслях производства. Мы будем всё это делать», — уточнил Путин.

Как писал портал iz.ru, в ходе оглашения послания к Федеральному собранию Путин 1 марта представил новейшие российские военные разработки.

Он, в частности, рассказал о скоростном подводном беспилотнике, работающем на ядерном двигателе, а также гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард».

Выступая на форуме ОНФ, Путин еще раз указал на уникальность этих и других разработок.