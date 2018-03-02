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Порошенко пригрозил новым судом при разрыве «Газпромом» контрактов

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В случае одностороннего разрыва «Газпромом» газовых контрактов с Украиной «Нафтогаз» обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, пообещал президент Украины Петр Порошенко.

«Контрактом не предусмотрено его расторжение в одностороннем порядке», — отметил украинский лидер на совещании по энергетической безопасности страны.

В этой связи он объяснил решение руководства «Газпрома» о выходе из договоренностей «желанием не выполнять свои обязательства».

«Мы уверены, что контракт не будет расторгнут. Мы уверены, что транзиту ничего не угрожает», — цитирует заявление Порошенко «Интерфакс».

Как писал портал iz.ru, «Газпром» 1 марта приостановил поставки газа на Украину и  объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом». Это сделано после окончания двух арбитражных разбирательств, которые в итоге сложились не в пользу российской компании. «Газпром» намерен опротестовать решение арбитража по второму иску — по транзитным требованиям «Нафтогаза».

 

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