Благотворительный танцевальный фестиваль стартует в Великом Новгороде

Танцоры из Великого Новгорода, Тосно, Пскова и Санкт-Петербурга померяются мастерством ради помощи трехлетней девочке. В Великом Новгороде начинается благотворительный фестиваль «Будь лучше». Собранные средства пойдут на реабилитацию Софии Требунских.

Как отмечает «Новогород.ру», подобное мероприятие проходит в городе уже во второй раз. В этом году танцоры сразятся на двух площадках. В главном зале дворца культуры и молодежи «Город» будут проходить командные соревнования, в зале поменьше — соревнования по хип-хопу среди детей и взрослых.

В апреле 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что танцовщик с инвалидностью Евгений Смирнов, прославившийся после участия в шоу «Минута славы», объявил об открытии в Краснодаре первой школы танцев для детей с ограниченными возможностями. Смирнов планирует создать филиалы по всей стране.