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Пятилетний малыш получил травмы в игровом комплексе ТЦ Астрахани

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В одном из торговых центров Астрахани пятилетний ребенок получил травмы, играя в детском клубе. По факту случившегося заведено уголовное дело. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью».

Как сообщает «Астрахань-24», мальчик, играя с большим мячом, упал на пол. У него открытая травма головы и ушиб мозга. Ребенок был госпитализирован. В данный момент он уже выписан из больницы.

Как показала проверка, покрытие пола детской игровой площадки не обладало амортизационными свойствами и не было ударопоглощающим.

Портал iz.ru 20 февраля сообщал о том, что на Урале на семилетнюю девочку упали хоккейные ворота. У нее диагностированы травмы различной степени тяжести.

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