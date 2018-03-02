Директор страхового департамента Банка России Игорь Жук покинул ЦБ

Директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук принял решение покинуть занимаемую должность и «сконцентрироваться на развитии собственных проектов, сообщает пресс-служба ЦБ.

«Игорь Жук внес серьезный вклад в реализацию ряда проектов по развитию страхового рынка», — отметили в пресс-службе регулятора.

Исполняющим обязанности директора департамента страхового рынка Банка России назначен замдиректора Алексей Барбашов.

Игорь Жук возглавил департамент в конце февраля 2014 года. Ранее он занимал должность замруководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, передает ТАСС.