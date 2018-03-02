Путин сообщил о выделении дополнительных средств на акушерские пункты

В 2018 году кабмин выделит дополнительное финансирование на фельдшерско-акушерские пункты. Объем дополнительных средств составит 1,3 млрд рублей.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на площадке V медиафорума «Правда и справедливость», организованного «Общероссийским народным фронтом» .

Как писал портал iz.ru, в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин затронул тему здравоохранения.

Он заявил о недопустимости пренебрежения запросами населения в этой сфере и призвал правительство в будущем направлять не менее 4% ВВП на развитие системы здравоохранения в стране.