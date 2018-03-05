Бумеранг для первых

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить кандидатам в президенты владеть недвижимостью за рубежом. Поводом для отказа от участия в выборах, по его мнению, должно стать и наличие родственников за границей. Кандидаты на высший руководящий пост страны, как и представители российской элиты, могут стать легкой добычей для зарубежных спецслужб. Касается это в первую очередь тех, кто ради выгоды закрыл глаза на закон и вывел сбережения за границу, рассказал полковник запаса ФСБ России, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков в эксклюзивном интервью РЕН ТВ. Активы за рубежом уже оборачивались для чиновников уголовным преследованием и крахом карьеры. Подробнее читайте в материале портала iz.ru.

Секреты по дешевке

д3 Владимир Жириновский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В среду, 28 февраля, Жириновский, один из претендентов на высший руководящий пост страны, предложил приравнять к числу госслужащих кандидатов в президенты. И ужесточить к ним требования: запретить участвовать в выборах тем лицам, у кого есть имущество или родственники за рубежом.

Неосторожность в управлении активами и разбрасывание их за рубежом дают широкие просторы для маневра иностранной разведки — «жертвой» шантажа (а по западным законам финансовые махинации могут обернуться и длительным заключением) заинтересованных лиц может стать даже кандидат в президенты, рассказывает Геннадий Гудков.

По его словам, российская элита — подарок для разведки любой страны. «Можно просто сказать: «Ребят, вот вам большой подарок с бантиком. Кого хотите завербовать — олигарха, начальника департамента, замминистра, жену вице-премьера? Пожалуйста, вот все у вас козыри», — уверен политик.

Столь уязвимыми становятся чиновники и бизнесмены, которые держат на Западе сбережения. А сбережения эти чаще всего и сами сомнительного происхождения, и выведены из страны нелегальным путем, объясняет бывший депутат. Представители элиты не учитывают, что о незаконности происхождения их богатств знают не только их родственники, но и в первую очередь западные спецслужбы, для которых банковской тайны попросту не существует, уверен Гудков. «Сотруднику западной контрразведки я просто завидую. Приходит какой-нибудь там лейтенант Джонс к какому-нибудь нашему высокопоставленному лицу и говорит: «Слушайте, Иван Иванович, у вас там есть какие-то проблемы. Как-то вы криво выводили деньги, что-то вы там покупали не так. <…> Мы вообще готовы закрыть глаза на эти проблемы. Давайте будем дружить», — объясняет политик. — Вот и всё. И можно даже никакой подписки не отбирать».

Вообще-то сегодня в получении разведданных мировые державы уже не так заинтересованы, как в советское время, но возможности у них колоссальные, говорит Гудков, в свое время закончивший школу контрразведки. По его мнению, те же Соединенные Штаты таким образом могли заполучить фантастический объем данных: «Они о такой информации никогда, может, раньше, 15–20 лет назад, даже не мечтали».

Западные спецслужбы, по информации собеседника телеканала, начинают серьезно отслеживать передвижение капитала, превышающего $2 млн. Если исходить из этого, работы у них явно хватает. По информации Центробанка, в 2017 году из России за рубеж было незаконно выведено 78 млрд рублей. Впрочем, источником проблем может стать и значительно менее солидный актив.

Всё в дом

«Какое доверие может быть к чиновнику или политику, который говорит громкие слова о благе России, а свои средства, денежки старается вывезти за границу?» — так президент РФ Владимир Путин обозначил свою позицию в ходе послания Федеральному собранию 2012 года.

Тогда он поручил закрепить в законодательстве запрет на зарубежные счета как для первых лиц, членов правительства и парламентариев, так и для их родственников. За госслужащими оставили право на недвижимость за рубежом, но обязали отчитываться о ее покупке.

д2 Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

С тех пор ограничения только ужесточались. В конце 2016 года был принят закон, запрещающий парламентариям, чиновникам и сотрудникам силовых структур владеть зарубежными активами через третьих лиц или доверительное управление. Из года в год их наличие проверяется в ходе декларационной кампании, когда они обязаны расписать не только собственные доходы и собственность, но и те, что имеются у супругов и детей.

К этому списку законодатели пытались добавить, например, братьев и сестер. Наталья Поклонская, возглавляющая в Думе комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, предлагала подвести под проверку и бывших супругов парламентариев, а точнее включить их в категорию аффилированных лиц. Она не исключала, что ради сокрытия незаконных активов депутаты могут попросту разводиться. В четверг, 1 марта, список обязанных отчитываться о доходах лиц снова предложили расширить. Заксобрание Ульяновской области внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, который включит в него работников предоставляющих госуслуги организаций.

Изначально отчитываться о доходах и собственности были обязаны первые лица, сотрудники администрации президента, губернаторы и члены обеих палат парламента. В прошлом году в этот перечень попали также врио глав регионов и муниципальные чиновники. Помимо них, такую же обязанность возложили на атаманов войсковых казачьих обществ. А начальникам СИЗО и колоний приказом профильного ведомства запретили иметь счета в иностранных банках и имущество за рубежом как чиновникам и силовикам.

Зона высокого риска

д1 Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox

Сокрытие имущества дорого обходится чиновникам. В конце 2016-го в СМИ появилась информация о том, что жена мэра Нижнего Новгорода Ивана Карнилина владеет двумя квартирами в Майами. Чиновник от обвинений отбился, заявив, что, во-первых, жена уже бывшая, а во-вторых, когда недвижимость приобреталась, он работал в коммерческой структуре. Спустя несколько месяцев после скандала мэр подал в отставку, заявив, что хочет «дать дорогу молодым». Впоследствии выяснилось, что Карнилин уволился не по собственной инициативе. Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что его отставка стала итогом проверки его зарубежных активов. Проверяя их, правоохранительные и налоговые органы, а также финансовая разведка сотрудничали в том числе с Интерполом.

Главе алтайского города Бийска Николаю Нонко пришлось расстаться с должностью не из-за собственных активов за рубежом, а из-за работающего в Соединенных Штатах сына. Это стало проблемой, когда понадобилось переоформить допуск к гостайнам, — даже для чиновника городского уровня это стало преградой. В соответствии с законом, решение по таким случаям принимается отдельно в каждом случае уполномоченным лицом.

Чаще проживающие за рубежом родственники становятся угрозой для репутации. Так, летом прошлого года вызвала резонанс запись в соцсетях дочери вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Девушка, которая учится в Соединенных Штатах, раскритиковала российские вузы, что вызвало недовольство у пользователей Сети. В Госдуме неоднократно пытались запретить детям чиновников учиться за рубежом, соответствующий законопроект был отклонен в 2017-м. Были и менее категоричные предложения, например ограничить обучение детей госслужащих дружественными странами — неприятели могут использовать это в свою пользу, использовав как рычаг влияния на высокопоставленных лиц. Ни одна из подобных инициатив реального движения не имела.

Тревожный звонок

д4 Сулейман Керимов Фото: РИА Новости/Максим Блинов

История с сенатором Сулейманом Керимовым заставила реально поволноваться российских парламентариев. Бизнесмена задержали во Франции по подозрению в неуплате налогов и отмывании средств. Правоохранительные органы страны считают, что Керимов незаконно ввез во Францию не менее полумиллиарда евро, на которые по заниженной стоимости купил недвижимость. Сначала местные власти назначили ему залог в 5 млн евро, а затем увеличили сумму в восемь раз. Вернуться в Россию члену Совета Федерации разрешили лишь на несколько дней. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, комментируя задержание сенатора, не исключала, что уголовное преследование Сулеймана Керимова может быть лишь началом масштабной «охоты на ведьм».

Руководство Госдумы и Совфеда предупредило депутатов и сенаторов о возможности повторения истории и посоветовало отказаться от недвижимости за рубежом и даже лишних поездок, писал URA.ru со ссылкой на источники. Депутат Рифат Шайхутдинов, у которого есть недвижимость в Финляндии, утверждал, что еще до этого хотел избавиться от нее. Останавливает то, что «не продашь за дорого». В то же время, например, его коллега Константин Затулин говорил, что не собирается добровольно расставаться с квартирой в Испании: это всего лишь квартира, купленная по ипотеке еще в 1997-м, а не какие-то хоромы.

От квартир и домов за границей пока никто не требует отказываться, однако требования к отчетности о декларациях и имуществе всё же ужесточить могут. В комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев «Известиям» ранее сообщили, что депутатов могут обязать раскрывать источники получения денег. А может и не только своих, но также супругов и детей. Кроме того, за нарушения могут быть введены санкции. Не исключено, что эти данные останутся закрыты для публики. Согласно президентскому указу, опубликованному 27 февраля, Федеральная служба охраны (ФСО) получила полномочия по защите персональных данных чиновников и их родственников. Войдет ли в этот перечень информация о зарубежных счетах или недвижимости, неизвестно.