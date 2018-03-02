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Путин выразил Алиеву соболезнования в связи с пожаром в Баку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Что известно о страшном пожаре в наркологическом центре в Баку

Президент России Владимир Путин выразил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву соболезнования в связи с унесшим жизни 25 человек пожаром в здании наркологического центра в Баку. 

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова из телеграммы Путина Алиеву. 

Как писал портал iz.ru, возгорание в здании наркологического центра в Баку произошло утром в пятницу, 2 марта. Из здания эвакуировали около 30 человек. 

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