Путин выразил Алиеву соболезнования в связи с пожаром в Баку

Президент России Владимир Путин выразил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву соболезнования в связи с унесшим жизни 25 человек пожаром в здании наркологического центра в Баку.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова из телеграммы Путина Алиеву.

Как писал портал iz.ru, возгорание в здании наркологического центра в Баку произошло утром в пятницу, 2 марта. Из здания эвакуировали около 30 человек.