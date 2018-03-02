Ужесточающий требования к кандидатам в президенты законопроект внесен в ГД

Законапроект об ужесточении требований для регистрации кандидатов в президенты России внесен в Госдуму. Авторами документа выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.

Закон «О выборах президента РФ» предлагается дополнить требованием, обязывающим кандидата на высший государственный пост государства «либо проходить службу в армии, либо иметь обоснованное освобождение, подтвержденное военкоматом», передает ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, вице-спикера от либерал-демократов Игоря Лебедева. НСН.

В соответствии с проектом закона, кандидаты также должны будут пройти проверку на допуск к гостайне и предъявить справку о состоянии здоровья.

Эта норма не распространяется на женщин, передает НСН.