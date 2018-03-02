«Нафтогаз» пока не получил от «Газпрома» документов о расторжении контрактов

Украинская компания «Нафтогаз» пока не получала от «Газпрома» документов о начале процедуры расторжения контрактов с Украиной на транзит и поставку газа.

Об этом сообщила пресс-служба украинского предприятия, отказавшись комментировать сделанное ранее руководством «Газпрома» заявление, передает телекал «112 Украина».

Как писал портал iz.ru, глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» в стокгольмском арбитраже.

По его словам, это связано с асимметричным решением суда, нарушающим баланс интересов сторон.

Стокгольмский арбитраж в конце 2017 года постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд. Российский холдинг выразил несогласие с данным решением.