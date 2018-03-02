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Эксперты разъяснили предлагаемые Жириновским поправки к закону о выборах

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Председатель Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков прокомментировали инициативу лидера ЛДПР, кандидата на пост главы государства Владимира Жириновского о внесении поправок к закону о выборах. 

Жириновский ранее предложил закрепить в законе такие основания для отказа в регистрации гражданина РФ кандидатом в президенты как несовместимое с владением гостайной состояние здоровья претендента и наличие имущества или родственников за рубежом.

Коротченко заявил, что лица, обладающие собственностью и счетами за рубежом, а также те, у кого родственники постоянно проживают за границей, могут подвергнуться влиянию иностранных спецслужб и быть завербованы. 

Он подчеркнул, что у правительств других стран существуют рычаги влияния на таких людей, и указал на необходимость проверки потенциальных кандидатов в президенты по линии спецслужб. 

Гудков выразил схожую позицию и рассказал о реальных случаях вербовки иностранными спецслужбами кандидатов на пост главы государства, с которыми он сталкивался во время работы в органах госбезопасности. 

«Великие разведки, великие державы вербовали и кандидатов в президенты. И это в норме вещей. Ну, например, известно несколько случаев. Банальные примеры можно найти в интернете», — заявил экс-депутат. 

Как писал портал iz.ru, Жириновский ранее заявил, что считает необходимым «хотя бы приравнять» закон о выборах президента к закону о прохождении гражданской службы.

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