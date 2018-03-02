СМИ: у губернатора Кемеровской области появился новый заместитель

Генеральный директор угледобывающей компании «Колмар» Сергей Цивилев назначен заместителем губернатора Кемеровской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, он будет заместителем Амана Тулеева по вопросам промышленности, транспорта и предпринимательства.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с Цивилевым, где похвалил компанию за эффективное развитие социальных программ.

В прошлом году Тулеев принял отставку предыдущего заместителя губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству. Екатерина Кутылкина была уволена по собственному желанию. Она проработала в этой должности с февраля 2015 года по конец марта 2017 года.