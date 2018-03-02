НАТО о послании Путина: угрозы в адрес альянса неприемлемы

Угрозы в адрес стран НАТО неприемлемы и контрпродуктивны, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Она подчеркнула, что противоракетная оборона НАТО призвана защищать от баллистических ракет, запущенных за пределами евроатлантического альянса, о чем неоднократно говорилось в заявлениях альянса.

При этом Лунгеску указала, что альянс «не хочет повторения холодной войны и гонки вооружений», передает «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин в интервью NBC заявлял, что новая оборонная стратегия страны стала ответом на односторонний выход США из договора об ограничении противоракетной обороны.

Глава государства указал, что новейшие образцы вооружений призваны восстановить баланс сил, который является гарантией стабильности в мире.

Как писал портал iz.ru, 1 марта Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал новые образцы оружия, в том числе баллистическую ракету, которая неуязвима для систем противоракетной обороны.