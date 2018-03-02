Главе петербургского метро вновь предъявили обвинение в превышении полномочий

Следователи снова предъявили обвинение в превышении должностных полномочий начальнику ГУП «Петербургский метрополитен» Владимиру Гарюгину, действия которого, по мнению следствия, принесли бюджету города ущерб на сумму не менее 466 млн рублей.

«Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий», — сообщил информированный источник, добавив, что обвинение связано с расследованием дела о строительстве станции метро «Адмиралтейская».

Отмечается, что Гарюгину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий против Горюгина было возбуждено в феврале 2015 года, когда стали известны результаты проверки Контрольно-счетной палатой (КСП) работы метрополитена за 2011–2012 годы.

По данным следствия, в 2012 году Гарюгин и соучастники при заключении инвестиционного договора о строительстве комплекса наземного вестибюля станции «Адмиралтейская» руководствовались собственными интересами.

Дело прекратили в мае 2017 года, после того как арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил решение 13-го апелляционного суда о необоснованности выводов КСП.