«Первый канал» принял к сведению замечание Памфиловой
Дирекция «Первого канала» пообещала принять к сведению замечание главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой.
«Замечание будет принято к сведению», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.
Памфилова сделала замечание ведущему Анатолию Кузичеву после того, как выступающая кандидатом на президентских выборах журналистка Ксения Собчак пожаловалась на него в ЦИК.
Собчак заявила, что ведущий в ходе эфира дал неприемлемые оценки и характеристики.
Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. С 17 февраля стартовал этап агитации кандидатов в СМИ.
Подробная информация о подготовке к выборам и деятельности кандидатов в президенты доступна в сюжете портала iz.ru.