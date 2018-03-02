«Первый канал» принял к сведению замечание Памфиловой

Дирекция «Первого канала» пообещала принять к сведению замечание главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой.

«Замечание будет принято к сведению», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Памфилова сделала замечание ведущему Анатолию Кузичеву после того, как выступающая кандидатом на президентских выборах журналистка Ксения Собчак пожаловалась на него в ЦИК.

Собчак заявила, что ведущий в ходе эфира дал неприемлемые оценки и характеристики.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. С 17 февраля стартовал этап агитации кандидатов в СМИ.

Подробная информация о подготовке к выборам и деятельности кандидатов в президенты доступна в сюжете портала iz.ru.