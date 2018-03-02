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«Первый канал» принял к сведению замечание Памфиловой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Дирекция «Первого канала» пообещала принять к сведению замечание главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой. 

«Замечание будет принято к сведению», — говорится в сообщении пресс-службы телеканала. 

Памфилова сделала замечание ведущему Анатолию Кузичеву после того, как выступающая кандидатом на президентских выборах журналистка Ксения Собчак пожаловалась на него в ЦИК. 

Собчак заявила, что ведущий в ходе эфира дал неприемлемые оценки и характеристики. 

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. С 17 февраля стартовал этап агитации кандидатов в СМИ.

Подробная информация о подготовке к выборам и деятельности кандидатов в президенты доступна в сюжете портала iz.ru. 

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