Жительницу Египта арестовали за недостоверную информацию в интервью

Гражданку Египта Мону Махмуд Мухаммед обвинили в распространении через СМИ ложной информации о задержании и пытках ее дочери Зубейды и арестовали на 15 суток по распоряжению генпрокурора Египта Набиля Садека. Об этом сообщает египетское информационное агентство МЕНА.

Сообщается, что женщина обвиняется в распространении ложной информации в интервью британской телерадиокорпорации BBC, которая может нанести ущерб национальным интересам страны, а также в принадлежности к запрещенной группировке.

Мона Махмуд Мухаммед в интервью утверждала, что ее дочь Зубейда, которая является активисткой запрещенного в России движения «Братья-мусульмане», была похищена египетскими спецслужбами и подверглась пыткам.

Девушку журналисты нашли на следующий день после выхода репортажа. Она заявила, что находится на свободе, проживает со своим мужем, а с матерью не общается «по причинам личного характера».

В результате египетские власти потребовали официального опровержения и направили протест BBC. Высший госсовет по информации Египта призвал полностью отказаться от сотрудничества с британской телерадиокомпанией, а генпрокурор призвал привлечь к ответственности журналистов, публикующих ложную информацию.