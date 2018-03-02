Число предпринимателей выросло на 4% в Тамбовской области

По итогам 2017 года в Тамбовской области количество предпринимателей достигло 33 тыс., что на 4% больше, чем в прошлом году.

По данным регионального управления по развитию промышленности и предпринимательства, целевых показателей по увеличению доли бизнеса достигли почти все территории Тамбовской области. За хорошие показатели субъект РФ получил федеральную поддержку на 70 млн рублей на развитие институтов предпринимательства, пишет ИА «Абирег». При этом власти сейчас делают ставки на нефинансовую поддержку бизнеса.

Так, в регионе уже создаются структуры, которые предоставляют услуги в организации бизнес-процессов. В 2017 году появился центр поддержки экспорта. Кроме того, 2018 год посвятят молодежному предпринимательству.