Американцы испугались чаек, приняв их за инопланетян

Светящиеся «светлячки» в небе над Милуоки, штат Висконсин, попали в объектив оператора американского телеканала Fox 6. Журналисты показали запись в эфире канала, а позже опубликовали ее на YouTube-канале. Ведущие телеканала даже успели поспорить о том, что собой представляют эти «светлячки».

«Это фейерверки? Инопланетяне? Не понимаю», — цитирует их телеканал «Звезда».

Выяснилось, что существа, которые оставляли за собой белый хвост, на самом деле являются обычными чайками. Выяснила это корреспондент телеканала, чтобы понять, что же она увидела.

Оказалось, что птицы летали над зданием окружного суда, на фасаде которого была подсветка. Именно яркий свет прожекторов, направленный в небо, освещал птиц, создавая иллюзию мистического явления.

Видеозапись за два дня набрала почти 1 млн просмотров.