Лавров прокомментировал стремление Балкан стать частью Евросоюза

Москва не видит проблем в стремлении балканских стран стать частью Евросоюза. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью болгарскому журналу «Международные отношения».

По его словам, балканские государства должны самостоятельно принять решение, без вмешательства извне оценить, насколько предварительные условия Брюсселя, необходимые для присоединения к ЕС, отвечают их национальным интересам.

Также министр отметил, что при этом решение балканских стран не должны становиться препятствием для взаимодействия с Россией. Лавров уверен, что взаимоприемлемые форматы сотрудничество можно найти всегда.

Глава МИДа России напомнил, что идеей освоение Балкан одержима и НАТО. Такая политика укрепляет разделительные линии на европейском континенте. На данный момент НАТО ускоряет процесс присоединения Македонии и имеет похожие планы относительно Боснии и Герцеговины. Это расшатывает архитектуру европейской безопасности и вряд ли отвечает интересам народов Европы.

Также Лавров отметил, что в последнее время подорвать многовековые связи государств региона с Россией, что является целью превратить Балканы в новый фронт противостояния в Европе. Ранее Россия выдвигала инициативу заключить Договор о европейской безопасности и продолжит добиваться этого, чтобы сделать безопасность европейских государств неделимой.