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Два большегруза столкнулись на трассе Москва–Челябинск

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Два большегруза столкнулись на автомобильной трассе М-5 Москва–Челябинск под Чебаркулем, сообщает пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла вчера, 1 марта, поздно вечером, около 23:35, на 1832-м км трассы М-5 Москва–Челябинск. Автомобиль MAN под управлением 35-летнего жителя Пензы врезался в идущий впереди грузовик DAF с автоцистерной под управлением 53-летнего жителя Астрахани, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

По предварительным данным правоохранительных органов, авария произошла из-за того, что водитель MAN не выдержал дистанцию между транспортными средствами.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика MAN погиб от полученных травм на месте. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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