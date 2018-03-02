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Ополчение ДНР отразило атаку со стороны украинских военных

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Фото: РИА Новости/Геннадий Дубовой
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Силы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) отразили попытку прорыва позиций со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование республики.

Сообщается, что ВСУ предприняли вылазку на мариупольском направлении. В результате столкновения один из ополченцев ДНР был ранен, еще один захвачен в плен.

По предварительным данным, в наступлении принимала участие украинская разведывательная группа численностью около 15 человек. Среди военнослужащих ВСУ двое человек погибли, еще двое получили ранения.

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