СМИ заподозрили норвежскую разведку в сборе личных данных граждан

Военная разведывательная служба Норвегии на протяжении многих лет отслеживает телефонные разговоры и общение граждан страны в интернете, что может являться нарушением закона.

Журналисты Норвежской государственной телерадиокомпании вместе с сотрудниками американского издания The Intercept исследовали документы Агентства национальной безопасности (АНБ) США, обнародованные в 2013 году экс-сотрудником спецслужб Эдвардом Сноуденом.

Согласно опубликованным данным, в начале 2000-х норвежские службы развернули станции перехвата информации недалеко от Осло. За почти 20 лет они были значительно модернизированы и расширенны, а спецслужбы посредством данных станций собирают и архивируют данные, касающиеся личной жизни норвежцев.

По данным журналистов, мощные радары могут перехватывать данные, передаваемые с помощью более чем 130 гражданских спутников связи. Официально это делается в рамках программы по борьбе с терроризмом и разведывательному обеспечению норвежских военных за рубежом.

Глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Енсен, в свою очередь, опроверг данную информацию. «Военная разведывательная служба не следит за норвежцами в Норвегии просто потому, что это противозаконно», — заключил он.