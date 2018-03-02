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152 млн рублей получат семьи Тверской области за рождение первенца

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В 2018 году Тверская область получит 152,2 млн рублей на выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, пособие уже назначено 135 семьям.

Ежемесячная выплата положена нуждающимся семьям, в которых ребенок родился в 2018 году, и устанавливается в размере регионального прожиточного минимума для детей. В Тверской области это 10,6 тыс. рублей. За январь и февраль пособия назначили 135 семьям, по состоянию на 1 марта расходы бюджета составили 1,5 млн рублей, пишут «Тверские ведомости».

Выплата пособий предоставляется на территории почти всей Тверской области. Больше всего пособий назначено в Твери, Кимрском, Бологовском, Кашинском, Калининском, Конаковском районах.

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