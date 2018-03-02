Прямой эфир

Институт присяжных введут в тульских районных судах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 июля 2018 года в районных судах Тульской области начнут рассматривать дела с участием присяжных заседателей. Об этом сообщил председатель Тульского областного суда Юрий Рябцов на региональной конференции судей.

По словам Рябцова, которые приводит ИА «Тульские новости», в группу присяжных будут отбираться шесть жителей района. Там же будет восемь представителей областного суда. Законопроект о реформировании судебной системы внесен в думу Тульской области.

Рябцов напомнил, что в 2005 году были внесены изменения в законодательство, в соответствии с которыми некоторые дела должны были рассматриваться коллегией из трех судей. Однако в некоторых районных судах было максимум три человека.

В 2011 году было введено понятие «межрайонный суд». В дальнейшем в Тульской области упразднение районных судов продолжится.

Однако, заверил судья, граждан это никак не коснется. Помещения судов как были, так и останутся. Изменения позволят перераспределить численность судей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске присяжные признали мужчину виновным в убийстве 19 женщин
Присяжные заседатели появятся в Крыму 1 января

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017