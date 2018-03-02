Институт присяжных введут в тульских районных судах

С 1 июля 2018 года в районных судах Тульской области начнут рассматривать дела с участием присяжных заседателей. Об этом сообщил председатель Тульского областного суда Юрий Рябцов на региональной конференции судей.

По словам Рябцова, которые приводит ИА «Тульские новости», в группу присяжных будут отбираться шесть жителей района. Там же будет восемь представителей областного суда. Законопроект о реформировании судебной системы внесен в думу Тульской области.

Рябцов напомнил, что в 2005 году были внесены изменения в законодательство, в соответствии с которыми некоторые дела должны были рассматриваться коллегией из трех судей. Однако в некоторых районных судах было максимум три человека.

В 2011 году было введено понятие «межрайонный суд». В дальнейшем в Тульской области упразднение районных судов продолжится.

Однако, заверил судья, граждан это никак не коснется. Помещения судов как были, так и останутся. Изменения позволят перераспределить численность судей.