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Дополнительные электрички пустили между Тамбовом и Мичуринском

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Между Тамбовом и Мичуринском с 1 марта курсируют дополнительные пригородные электропоезда. Это распространяется только на рабочие дни, а в выходные действует прежнее расписание.

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», дополнительная электричка из областного центра в наукоград отправляется в 5:40, а прибывает на конечную станцию в 6:53. Из Мичуринска в Тамбов поезд отправляется в 7:40, прибытие — в 9:04.

В региональном управлении автодорог и транспорта агентству уточнили, что это было сделано для улучшения транспортного сообщения между городами по многочисленным просьбам пассажиров.

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