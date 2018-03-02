Дополнительные электрички пустили между Тамбовом и Мичуринском

Между Тамбовом и Мичуринском с 1 марта курсируют дополнительные пригородные электропоезда. Это распространяется только на рабочие дни, а в выходные действует прежнее расписание.

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», дополнительная электричка из областного центра в наукоград отправляется в 5:40, а прибывает на конечную станцию в 6:53. Из Мичуринска в Тамбов поезд отправляется в 7:40, прибытие — в 9:04.

В региональном управлении автодорог и транспорта агентству уточнили, что это было сделано для улучшения транспортного сообщения между городами по многочисленным просьбам пассажиров.