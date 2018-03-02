МИД указал на попытки Киева регламентировать выборы президента РФ

МИД России счел неуместной и противоречащей нормам дипломатии ноту украинского внешнеполитического ведомства по поводу проведения выборов президента РФ на территории страны.

«Киев дошел до того, что стал позволять себе вмешиваться во внутренние дела других государств, указывать, каким образом им организовывать избирательный процесс», — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она уточнила, что речь идет о ноте МИД Украины от 21 февраля, которая вызвала в российском ведомстве недоумение.

В документе «украинская сторона предприняла попытку диктовать правила выборных процедур в РФ и на созданных избирательных участках в помещениях посольства России в Киеве и российских генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове».

Захарова подчеркнула, что эти здания пользуются дипломатическим иммунитетом, сообщает ТАСС.

Как писал iz.ru, 23 февраля Киев также опротестовал проведение выборов президента РФ в Крыму и на Донбассе. В ноте содержался запрет на проведение голосования в диппредставительствах.