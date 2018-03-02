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Сигнал SOS подали жители занесенного снегом брянского села

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Жители села Чичково Навлинского района Брянской области подали сигнал SOS. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Передвигаться по асфальтированным дорогам там невозможно, местные жители бросают машины прямо на обочине, рассказал интернет-газете «Брянские новости» один из жителей села Федор Мысник. По его словам, накануне вечером машина скорой помощи с трудом проехала по вызову во двор дома, а вот выехать оттуда уже не смогла.

Если снегопад продолжится, сельские магазины останутся без подвоза продуктов. На прилавках не будет даже хлеба.

Между тем, как сообщает интернет-издание, на призыв о помощи уже откликнулся глава агрохолдинга Дмитрий Добронравов. Его техника совместно с коммунальными службами сумела оперативно расчистить дороги от снега.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что непогода обрушилась и на полуостров Крым. В горах возникла угроза схода лавин. МЧС рекомендует жителям соблюдать осторожность.

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