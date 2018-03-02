Сигнал SOS подали жители занесенного снегом брянского села
Жители села Чичково Навлинского района Брянской области подали сигнал SOS. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.
Передвигаться по асфальтированным дорогам там невозможно, местные жители бросают машины прямо на обочине, рассказал интернет-газете «Брянские новости» один из жителей села Федор Мысник. По его словам, накануне вечером машина скорой помощи с трудом проехала по вызову во двор дома, а вот выехать оттуда уже не смогла.
Если снегопад продолжится, сельские магазины останутся без подвоза продуктов. На прилавках не будет даже хлеба.
Между тем, как сообщает интернет-издание, на призыв о помощи уже откликнулся глава агрохолдинга Дмитрий Добронравов. Его техника совместно с коммунальными службами сумела оперативно расчистить дороги от снега.
Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что непогода обрушилась и на полуостров Крым. В горах возникла угроза схода лавин. МЧС рекомендует жителям соблюдать осторожность.