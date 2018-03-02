Заморозки и сильные метели ожидаются в Башкортостане

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Башкирии на следующей неделе, в регионе ожидаются снегопады с сильным ветром и гололедицей.

Начало весны в Башкортостане отметилось низкими температурами, местами похолодало до -36 градусов. По прогнозам синоптиков, в выходные столбики термометров поднимутся до отметки -20 в ночные часы, днем же в республике будет до -6 градусов. Но в начале следующей недели погода вновь ухудшится. Под влиянием средиземноморского циклона атмосферное давление упадет, и в Башкирии начнутся снегопады, пишет ИА «Башинформ».

На дорогах возможно образование снежных заносов и наката, также водителям стоит опасаться гололедицы. При этом дневная температура повысится до 0 градусов.

Мощные снегопады на этой неделе прошли во многих регионах. В Крыму объявлена угроза схода лавин после шторма и метелей. На Сахалине из-за снега отменяют занятия, прекращено движение пригородных поездов. А в Норильске в метель по пути с рудника застряли два автобуса с рабочими.