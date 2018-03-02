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Выдачу «Единой карты петербуржца» начнут в Петербурге осенью

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Фото: официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
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С сентября 2018 года в Санкт-Петербурге начнется выдача «Единой карты петербуржца» — универсального платежного инструмента, который позволит оплачивать покупки и услуги ЖКХ, сообщил руководитель группы внедрения компании-разработчика Алексей Сопов.

Он заявил, что получить этот инструмент можно в банках-партнерах, обладающих разрешением на выпуск карты. Получить карту смогут абсолютно бесплатно могут все жители Петербурга, сообщает «78».

При помощи «Единой карты петербуржца» жители города смогут оплачивать покупки и услуги ЖКХ, кроме этого, ею можно пользоваться в качестве электронного проездного билета. Карта также будет работать в медицинских учреждениях системы ОМС. При оплате товаров и услуг новый платежный инструмент позволит петербуржцам даже сэкономить за счет получения скидок в магазинах по программе лояльности.

Основные функции карты будут работать уже в 2018 году, а дополнительные появятся в 2019–2020 годах.

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