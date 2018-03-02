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Евсеев назначен и.о. главного тренера «Амкара»

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Вадим Евсеев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Амкара» после ухода Гаджи Гаджиева. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Ранее СМИ сообщили, что Гаджиев принял решение покинуть «Амкар» после поражения от курского «Авангарда» в четвертьфинале Кубка России.

Позднее специалист подтвердил эту информацию, отметив, что планирует продолжить тренерскую карьеру.

После 20 туров «Амкар» занимает 13-е место в чемпионате России, в активе клуба 21 очко. Команда находится в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в элитном футбольном дивизионе страны.

Вадим Евсеев — известный российский футболист, выступавший за московские «Спартак» и «Локомотив», а также национальную команду. Его тренерская карьера началась в Иванова в клубе «Текстильщик», где он занимал должность ассистента главного тренера.

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