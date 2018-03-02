Житель Бийска изрубил топором неправильно припаркованные машины

В Бийске пешеход повредил три автомобиля, которые были припаркованы на тротуаре, а затем сбежал с места происшествия.

Инцидент произошел в микрорайоне «Трест». Мужчина перешел дорогу и подошел к машинам, которые стояли на тротуаре вблизи знака «Пешеходный переход». Внезапно горожанин выхватил топор и нанес несколько ударов по автомобилям. После этого нападавший поспешно скрылся до того, как его успели задержать очевидцы.

Что стало причиной нападения, не уточняется, пишет сайт altapress.ru.