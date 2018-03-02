Годовщину Невской битвы предлагают отмечать на всероссийском уровне

В Петербурге предложили пополнить федеральный перечень памятных дат и включить день победы князя Александра в Невской битве в 1420 году как еще один день воинской славы. Комитет по законодательству городского парламента уже одобрил соответствующий законопроект.

Инициатива в связи с предстоящим празднованием 800-летия князя Александра Невского поступила от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Как сообщает телеканал «78», после того как петербургский парламент окончательно утвердит законопроект, его должны будут поддержать депутаты Государственной думы.

На данный момент днем воинской славы официально считается другая победа князя — Ледовое побоище над немецкими рыцарями, которая отмечается 18 апреля.