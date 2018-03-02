Китайцы заказывают трикотаж на фабрике в Омске

Китай поставляет одежду всему миру, а для себя покупает трикотаж в России. Частную текстильную фабрику в Омске завалили заказами из Поднебесной. Десятки ритейлеров удивляются соотношению цена-качество.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.