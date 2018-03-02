Германия обеспокоена развитием ядерных систем вооружения России

Германия обеспокоена заявлением президента России Владимира Путина о развитии вооружения, говорится в заявлении кабинета министров ФРГ.

При этом в Берлине в очередной раз указали на то, что система ПРО НАТО не направлена против России, передает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, 1 марта Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал новейшие образцы вооружений. Среди них — ракетная система «Сармат», авиационный ракетный комплекс (АРК) «Кинжал» и гиперзвуковой ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком «Авангард».

Глава государства подчеркнул, что «растущая мощь страны является надежной гарантией мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет стратегическое равновесие и баланс сил в мире».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия «не собирается ни на кого нападать».