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Липчане проголосуют по вопросу обустройства городских пространств

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Жители Липецка 18 марта будут участвовать в рейтинговом голосовании по выбору территорий общественных пространств, которые необходимо включить в городскую программу «Формирование современной городской среды на 2018–2019 годы». Всего в этот день будут работать 130 пунктов для голосования.

Как поясняет Lipetskmedia, ранее жители Липецка выбрали знаковые городские пространства для благоустройства. Своими мнениями они делились на интернет-портале «Открытый Липецк». А в общественную комиссию поступило около 3 тыс. предложений.

В результате были определены семь площадок, на которых работы будут проведены в первую очередь. В их число вошли Каменный Лог, Нижний парк, Театральный спуск, Соборная площадь, бульвар Сорокина, набережная реки Воронеж и территория Комсомольского пруда.

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