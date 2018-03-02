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Чемпионат по зимнему плаванию прошел в Калининграде

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Открытый чемпионат региона по зимнему плаванию прошел в Калининграде. Пожизненное звание «Белый медведь» получили в этом году восемь участников.

Открытый чемпионат по плаванию в ледяной воде прошел в Калининграде. В общей сложности в заплывах приняли участие 70 человек. Самый старший участник скоро справит 70-летие, а самому юному пловцу 10 лет. Температура воды составляла +0,1 градуса, а температура воздуха -12 градусов, сообщает Калининград.Ru.

Для того, чтобы организовать чемпионат было прорублено две плавательные дорожки длиной по 25 м. Участники проплыли эти дистанции баттерфляем, кролем и брассом, но только восемь человек отважились проверить себя на дистанции 450 м, чтобы завоевать звание «Белый медведь».

Заплыв для восьмерых смельчаков в ледяной воде прошел успешно, и все они получили пожизненное звание «Белый медведь». Примечательно, что самому юному участнику было всего 15 лет.

По словам организатора мероприятия и руководителя клуба «Янтарные моржи» Кирилла Порошина, теперь звание «Белый медведь» имеют десять человек, в том числе и он сам. Также он отметил, что достижение юного 15-летнего пловца уникально в масштабах страны.

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